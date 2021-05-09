Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Мая 2021, 09:45
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Маулена Ашимбаева в сети Facebook.

«Дорогие друзья!

Поздравляю всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил Глава государства, казахстанцы внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Свыше 1 млн 200 тысяч человек отправились на фронт. Каждый второй не вернулся с полей сражений.

Можно сказать, что наша страна сыграла ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Казахстан направил на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

Имена героев той войны навсегда останутся в памяти нашего народа.

Наш священный долг – почитание и уважение ныне здравствующих ветеранов и сохранение памяти о погибших, а также воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Желаю всем ветеранам и труженикам тыла здоровья и долгих лет жизни, а всем казахстанским семьям благополучия и мирного неба над головой!», - написал Маулен Ашимбаев.


Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.


Сенат   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО