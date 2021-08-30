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    09:34, 30 Август 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем Конституции!

    Основной закон – важнейший гарант нашей независимости и государственности, единства и стабильности, залог дальнейшего процветания страны и благополучия ее граждан.

    Конституция заложила прочный фундамент для развития Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства. В этом направлении за последние годы проведена огромная работа. В предстоящий период особая роль принадлежит Конституции в рамках реализации модернизационной повестки Главы государства. Уважение к Основному закону – долг каждого гражданина страны.

    Друзья, поздравляю всех с праздником, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а нашей Родине – Республике Казахстан дальнейшего поступательного развития и процветания!» - говорится в тексте поздравления.


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