Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил народ Казахстана с Днем благодарности. Он отметил, что праздник, появившийся в календаре по инициативе Елбасы, возвеличивает мир и стабильность, согласие и дружбу, передает МИА «Казинформ».

«Это день, когда все мы выражаем друг другу признательность. А сегодняшние потомки представителей разных этносов, переселившихся на нашу землю в трудные годы, выражают благодарность казахскому народу и стране, ставшей для них настоящей Родиной», - написал Маулен Ашимбаев в сети Facebook.

Маулен Ашимбаев отметил, что это и есть яркое проявление человечности, справедливости и созидания.

«Праздник, появившийся в календаре по инициативе Елбасы, возвеличивает мир и стабильность, согласие и дружбу, единство и благополучие. Очевидно, что эти извечные ценности очень важны, особенно в такой непростой период, как сейчас. Поэтому и Глава государства придаёт этой дате особое значение», - сказал Спикер Сената.

Он также подчеркнул, что из года в год День благодарности в нашем обществе приобретает всё более массовый характер. Об этом свидетельствует масштабность мероприятий, организуемых в первый день весны и объединяющих всю нацию. Маулен Ашимбаев выразил надежду, что в дальнейшем эта тенденция будет иметь достойное продолжение и поспособствует укреплению единства нашего народа.

«Пользуясь случаем, хочу выразить всем вам свою благодарность за вашу поддержку и устремление вместе работать во благо интересов страны. Каждой семье желаю радости, благополучия и чистого неба над головой, а нашей общей Родине – процветания», - написал Спикер Сената.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.