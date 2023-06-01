Маулен Ашимбаев поставил под сомнение эффективность СЭЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На общую инфраструктуру СЭЗ сегодня направлено 450 млрд тенге. Об этом сегодня на пленарном заседании Сената сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания депутаты задали вопрос вице-министру касательно эффективности работы специальных экономических зон.

«На общую инфраструктуру СЭЗ сегодня направлено 450 млрд тенге. Однако, по подсчетам прошлого года, из них 360 млрд тенге возвращены в качестве налогов. Тем не менее, одним из ключевых показателей является наличие ряда новых товаров и товаров, непроизведенных в Казахстане в рамках СЭЗ. На данный момент сумма неизданной продукции превышает 7 трлн тенге. Из них экспортировано 450 млрд тенге. Глядя на эти цифры, можно сказать, что в целом на сегодняшний день СЭЗ начала оправдывать вложенные средства», - сказал Ильяс Оспанов, отвечая на вопросы.

На что председатель Сената Маулен Ашимбаев высказал свою позицию по данному вопросу.

«Ильяс Есетович, в общем, это большое дело. Мы считаем, что вопрос, который поднимают наши коллеги, уместен. Есть бумаги высшей Аудиторской палаты. Вы ведь говорите, что все правильно. Наша коллега Жанар Бейсентаевна рассказала о нескольких фактах. Посмотрим по СЭЗам, потому что вопрос актуальный, и Глава государства несколько раз поднимал вопрос эффективности свободных экономических зон», - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената в качестве примера привел Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырау.

«Вот СЭЗ Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырау, работает же? Работает. В соответствие с данными Высшей аудиторской палаты, которая нам предоставила, и мы сейчас готовимся к отчету Правительства по бюджету, в этот СЭЗ государством вложено за последние годы 162 млрд тенге. В один СЭЗ. В то же время за период с 2013 по 2020 годы налогов заплатили участники этого СЭЗ на сумму 16 млрд тенге. То есть, государство за эти годы вложило 162 млрд, налогов получило 16 млрд. Получается, 10% от той суммы, которую государство вложило. Вы можете аргументировать, что это начало, потом результаты будут и так далее, ну, наверное, может и так, но мы же смотрим на факты. Факты же не берем из интернета, из социальных сетей. Мы берем факты Высшей аудиторской палаты, представленные документы. При этом огромная сумма вложена в этот СЭЗ, в то же время инфраструктура обеспечена только на 17%. Получается, более 80% инфраструктуры не построено в этом СЭЗ. Еще следующий факт: инвестиции, которые туда вложены, они идут на фактически 100% - 99,6% инвестиций квазигоссектора. То есть СЭЗ то создается для привлечения иностранных и местных, отечественных инвестиций. Если мы создаем СЭЗ, вкладываем такие огромные средства, получаем только 10% отдачи в виде налога, при этом инвестируют туда квазигоскомпании, то тогда о какой эффективности этой зоны мы можем говорить?» - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената заявил, что квазигоссектор мог и без СЭЗа инвестировать свои средства.

«Он же мог предприятия построить и без вот этих всех… в других каких-то регионах, возможно. В этой связи мне кажется, что по СЭЗам должен быть серьезный разговор. Еще раз подчеркну, что Глава государства несколько раз поднимал вопрос эффективности СЭЗ. Сейчас мы дискуссию не будем на эту тему разворачивать. Я попрошу наш Экономический комитет, 15 июня мы будем заслушивать отчеты правительства по исполнению республиканского бюджета и нам надо будет основательно, согласованно подготовиться, задавать вопросы, сколько средств потрачено на СЭЗ», - добавил Маулен Ашимбаев.