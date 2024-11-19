Маулен Ашимбаев посетил Костанайскую область с рабочим визитом

М. Ашимбаева встретил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. В ходе визита обсуждались ключевые направления развития области, среди которых важнейшими стали вопросы промышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и улучшения условий жизни для жителей.

Так, гости ознакомились с развитием машиностроительного комплекса в регионе. Известно, что машиностроение является одним из драйверов промышленного роста региона. В настоящее время более 60% всех произведенных автотранспортных средств в стране собираются на заводах области. Ярким примером является ТОО «СарыаркаАвтоПром» — здесь за 10 месяцев текущего года было произведено более 66 тыс. автомобилей. Планируется увеличение объемов производства на 270%.

Не менее крупным инвестиционным проектом, который находится на стадии строительства является завод по производству автомобилей KIA. Запуск предприятия ожидается в 2025 году. Предприятие обеспечит создание 1,5 тыс. рабочих мест. В сотрудничестве с южнокорейским университетом Dong-Eui для студентов Костанайского регионального университета разрабатываются программы обучения по обмену и подготовки специалистов в области машиностроения.

Фото: акимат Костанайской области

— Развитие промышленности, в частности машиностроения, — это не только экономическое благо для региона, но и важнейший вклад в реализацию стратегической задачи, поставленной Главой государства: диверсификация экономики и создание новых рабочих мест для молодежи и местных жителей, — отметил М. Ашимбаев.

Что касается еще одного направления — сельского хозяйства, то здесь глава региона подчеркнул важность развития инфраструктуры, в том числе создания комфортных условий для жизни сельского населения.

Особо было отмечено водоснабжение: в этом году на реализацию 81 проекта по водоснабжению и водоотведению выделено 21 млрд тенге. К концу года вода появится у семей 15 сельских населенных пунктов, это позволит повысить уровень доступности питьевой воды в сельской местности до 90%.

Развивается и жилищное строительство. За 10 месяцев было введено в эксплуатацию 379 тыс. кв. м. жилья, и к концу года планируется завершить строительство 5 тыс. квартир.

Под пристальным наблюдением строительство жилья для молодежи в рамках программы «Қостанай жастары», благодаря которой около 140 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Фото: акимат Костанайской области

— Сельская местность — это не только пространство для работы, но и место для достойной жизни. Глава государства ясно обозначил необходимость создания условий, чтобы наши граждане в сельских районах жили комфортно и имели равные возможности с жителями городов, — отметил аким области.

Предложена была инициатива касательно налогов. Глава Костанайской области попросил депутатов поддержать просьбу машиностроителей продлить льготу по уплате налога на добавленную стоимость на импортируемое оборудование. Считается, что это поможет снизить финансовую нагрузку на предприятия и стимулировать дальнейшее развитие машиностроения и сельскохозяйственного производства.

Положительными показателями отметились и привлеченные инвестиции: за последние два года в область было привлечено более 1 млрд долларов США иностранных инвестиций, и в ближайшие годы планируется привлечь около 1,5 трлн тенге.