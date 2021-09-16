Маулен Ашимбаев: Политические реформы в стране - не дань моде или заигрывание с электоратом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политика Главы государства направлена на дальнейшую модернизацию экономической и политической систем страны. Об этом рассказал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан вступил на новый этап развития. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей предвыборной программе сформулировал четкие ориентиры развития – преемственность, справедливость и прогресс. Политика Главы государства направлена на дальнейшую модернизацию экономической и политической систем страны. Прежде всего, это диверсификация структуры экономики, ее цифровизация, развитие обрабатывающей промышленности, а также расширение экспорта», - сказал Маулен Ашимбаев ходе сессии, посвященной 30-летию Независимости в рамках Евразийского Медиа Форума.

Одна из ключевых задач, обозначенных Главой государства, это дальнейшая политическая модернизация, добавил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената напомнил, что в последние два года в Казахстане проведены комплексные политические реформы. Реформы продолжаются, при этом особый акцент делается на правах человека.

«В целом, политические реформы в стране – это не дань моде или заигрывание с электоратом. Это стратегический курс государства, определенный Президентом страны, который, в свою очередь, является условием политической устойчивости и динамичного социально-экономического развития страны в предстоящие годы», - заявил председатель Сената.

Также спикер Сената отметил, что в стране также идет работа по повышению эффективности системы государственного управления на основе принципа «слышащего государства».

«Приоритетом в повестке Президента Касым-Жомарта Токаева является качество человеческого капитала, здравоохранение, образование, социальная защита», - отметил Маулен Ашимбаев.

«Сегодня Казахстан – это динамично развивающееся государство. За три десятилетия многое было сделано. Самое главное – сформирован надежный фундамент нашего независимого государства. Но еще больше предстоит сделать. Очень важно, сохраняя и укрепляя фундамент государственности, дальше развивать Казахстан на принципах открытости миру, толерантности и демократии», - заключил спикер Сената.