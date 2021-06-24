Маулен Ашимбаев подвел предварительные итоги работы сессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев подвел итоги работы на первой сессии парламента VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе сессии проведена большая работа по законодательному обеспечению курса Главы государства на модернизацию страны. Парламент принял 63 закона. Из них 15 инициированы депутатским корпусом. Каждый законопроект, поступивший на рассмотрение палаты, был всесторонне рассмотрен и широко обсужден на заседаниях постоянных комитетов и пленарных заседаниях. Не остались без внимания и предложения граждан и экспертного сообщества. В этой связи следует особо отметить принятый по инициативе президента закон, запрещающий продажу и аренду земли иностранцам. Таким образом, этот вопрос был решен в корне. Были внесены существенные изменения в избирательное законодательство. Принята норма о прямых выборах сельских акимов. Снижен порог прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты и добавлена строка «против всех» в избирательных бюллетенях», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, приняты меры и по развитию местного государственного управления и самоуправления. Для эффективного решения актуальных проблем сельского населения местным органам власти переданы дополнительные функции и полномочия. Депутаты Сената уделили большое внимание восстановлению экономического роста, сдерживанию распространения эпидемии, поддержке малого и среднего бизнеса. Безусловно, конечная цель этих изменений - повышение благосостояния граждан.

«Для повышения прозрачности закупки квазигосударственного сектора впервые регламентированы законом. Большая часть законодательных изменений, принятых в судебно-правоохранительной сфере, была направлена на защиту прав граждан, защиту предпринимателей от незаконного вмешательства. Для реализации поручений Главы государства впервые в национальном законодательстве дано определение понятию «социальное предпринимательство». Определены конкретные меры и механизмы поддержки данного направления со стороны государства. Этот важный законопроект был подготовлен сенаторами в кратчайшие сроки совместно с правительством и социальными предпринимателями», - отметил Спикер Сената.

Он также напомнил, что с сентября прошлого года сенаторы инициировали 7 законопроектов, из них 6 приняты. Также по инициативе депутатов Сената ведется работа еще по 14 законопроектам. В стенах Сената прошли парламентские слушания на тему: «популяризация национальных ценностей в эпоху глобализации – основа комплексной модернизации». В ходе заседания были подняты важные вопросы, касающиеся национальных интересов, выработаны соответствующие рекомендации.

«Сенаторы посетили регионы, провели около трехсот встреч с населением и трудовыми коллективами. Кроме того, в рамках 3 правительственных часов, проведенных постоянными комитетами, 5 выездных заседаний, 40 круглых столов и встреч подробно рассмотрен ход исполнения поручений Президента, законов и государственных программ. Рекомендации, принятые на данных мероприятиях, направлены в ответственные государственные органы. Все это будет под контролем Сената. На текущей сессии наши коллеги направили 45 депутатских запросов, которые привлекли внимание центральных государственных органов к актуальным вопросам и предложили пути их решения», - перечислил М. Ашимбаев.

Он также озвучил, что 30 июня состоится совместное заседание, на котором будут подведены итоги работы первой сессии и объявлены парламентские каникулы.

«Известно, что в период парламентских каникул работа депутатов не прекращается. Вы выезжаете в регионы, встречаетесь с населением, общественностью. В рамках этих мероприятий вы изучите проблемы на местах и сформируете конструктивные предложения. Все это, безусловно, станет основой для нашей дальнейшей депутатской деятельности», - заключил Спикер Сената.