Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о возможности стать доверенным лицом Касым-Жомарта Токаева на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Готов ли в этот раз стать доверенным лицом действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК ответил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах пленарного заседания Сената журналисты ему задали вопрос: «Вы были в 2019 году доверенным лицом Токаева, будете ли в этот раз?»

«Если Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич доверит мне быть его доверенным лицом и участвовать вместе с другими представителями избирательной кампании, я конечно же буду принимать участие и выполнять соответствующие функции. Все это будет происходить в рамках закона», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что законом все обязательства доверенного лица регламентированы.

«Все эти нормы прописаны, и я думаю, что, если будет такое доверие, буду активно участвовать в избирательной кампании и доводить до наших граждан и общественности основные тезисы его предвыборной программы», - добавил Маулен Ашимбаев.

Он также ответил на вопрос – не поступало ли от Президента такого предложения.

«Сейчас все идет своим чередом. В соответствии с графиком, со сроками избирательной комиссии о выборах. Сейчас идет подготовка к выборам. Я думаю, что ближе к агитации эти вопросы будут рассматриваться. У нас период агитации начинается 20 октября. До этого времени все эти вопросы будут решены», - резюмировал Маулен Ашимбаев.