Маулен Ашимбаев о событиях в Кордае: Необходимо обеспечить качественный анализ причин конфликта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трагические события в Кордае показали необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние трагические события в Кордайском районе Жамбылской области продемонстрировали необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений и актуализации работы госорганов, деятельности общественных институтов по ряду направлений. Очень важно сделать правильные выводы из кордайских событий и предпринять все необходимые меры по предотвращению в будущем в нашей стране таких трагических событий. Есть поручение Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Соответствующая работа сегодня госорганами организовывается, но в то же время, чтобы предпринимаемая работа, все действия были эффективными, прежде всего, необходимо обеспечить качественный анализ причин конфликта, его фона и факторов, которые привели к таким печальным и трагическим событиям», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе круглого стола «Актуальные вопросы этнополитики в Казахстане: экспертное мнение», проходящего в Нур-Султане.

«Нужен анализ эффективности деятельности госорганов на местном и центральном уровне, нужно понять эффективность общественных институтов, понять эффективность Ассамблеи народа Казахстана, для себя определить, как дальше развивать эти структуры. Сопутствующий диалог к такому анализу, на наш взгляд, должен быть откровенным, честным», - считает первый заместитель руководителя Администрации Президента.

Он также отметил, что от правильно построенной дискуссии и предприятия необходимых мер зависит эффективность государственной политики в сфере межэтнических взаимоотношений.

«Мы, Администрация Президента, готовы к такому разговору, готовы к откровенному диалогу и в дальнейшем к совместной работе с институтами гражданского общества и заинтересованными гражданами. Это является одним из показателей реализации концепции Главы нашего государства о «слышащем государстве». Мы в рамках реализации этнополитики нашей страны готовы тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, организациями и конкретными экспертами», - подытожил М. Ашимбаев.