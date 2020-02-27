+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Маулен Ашимбаев о событиях в Кордае: Необходимо обеспечить качественный анализ причин конфликта

27 Февраля 2020 10:48
Поделиться:
Маулен Ашимбаев о событиях в Кордае: Необходимо обеспечить качественный анализ причин конфликта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трагические события в Кордае показали необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Маулен Ашимбав: Любые попытки дискредитации граждан будут жестко пресекаться
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 февраля Когда закончат реконструкцию пограничного пункта Кордай Нурлан Нигматулин: новые поправки призваны повысить доверие граждан к судебной системе

«Последние трагические события в Кордайском районе Жамбылской области продемонстрировали необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений и актуализации работы госорганов, деятельности общественных институтов по ряду направлений. Очень важно сделать правильные выводы из кордайских событий и предпринять все необходимые меры по предотвращению в будущем в нашей стране таких трагических событий. Есть поручение Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Соответствующая работа сегодня госорганами организовывается, но в то же время, чтобы предпринимаемая работа, все действия были эффективными, прежде всего, необходимо обеспечить качественный анализ причин конфликта, его фона и факторов, которые привели к таким печальным и трагическим событиям», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе круглого стола «Актуальные вопросы этнополитики в Казахстане: экспертное мнение», проходящего в Нур-Султане.

«Нужен анализ эффективности деятельности госорганов на местном и центральном уровне, нужно понять эффективность общественных институтов, понять эффективность Ассамблеи народа Казахстана, для себя определить, как дальше развивать эти структуры. Сопутствующий диалог к такому анализу, на наш взгляд, должен быть откровенным, честным», - считает первый заместитель руководителя Администрации Президента.

Он также отметил, что от правильно построенной дискуссии и предприятия необходимых мер зависит эффективность государственной политики в сфере межэтнических взаимоотношений.

«Мы, Администрация Президента, готовы к такому разговору, готовы к откровенному диалогу и в дальнейшем к совместной работе с институтами гражданского общества и заинтересованными гражданами. Это является одним из показателей реализации концепции Главы нашего государства о «слышащем государстве». Мы в рамках реализации этнополитики нашей страны готовы тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, организациями и конкретными экспертами», - подытожил М. Ашимбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Другие государственные органы, События в Кордае,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив