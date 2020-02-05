Маулен Ашимбаев - о «Рухани жаңғыру»: Необходимо переходить от количества к качеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Маулен Ашимбаев отметил необходимость делать акцент на воспитание молодежи при реализации программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не секрет, что на сегодня при реализации программы «Рухани жаңғыру» допускается кампанейщина. Мы должны говорить об этом. Конечно, в регионах проводится большая работа. Но не надо все это включать в эту программу. В этом смысле надо переходить от количества к качеству. Я поддерживаю предложение министра Даурена Абаева по сокращению мероприятий и необходимости их качественного проведения», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, необходимо делать акцент на воспитание молодежи при реализации программы «Рухани жаңғыру».

«Возникает вопрос, если все время говорить молодежи - будьте правильными, даст ли это результат? Правильно сказал писатель Толен Абдик: «для воспитания молодежи необходимо выстроить правильную систему ценностей». Поэтому было бы хорошо чаще поднимать в рамках этой программы этот вопрос и сделать на это акцент», - добавил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что в Акорде состоялось заседание комиссии по программе «Рухани жаңғыру» под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, на котором был представлен новый план реализации программы на 2020 год.