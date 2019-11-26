+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Маулен Ашимбаев: о личностях, объединяющих казахский и кыргызский народы, нужно снимать фильмы

26 Ноября 2019 17:46
Поделиться:
Маулен Ашимбаев: о личностях, объединяющих казахский и кыргызский народы, нужно снимать фильмы

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Маулен Ашимбаев призвал снимать фильмы о личностях, объединяющих казахский и кыргызский народы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Наши страны особо близки – советник Президента Кыргызстана о сотрудничестве с Казахстаном
Соседству с Казахстаном мы должны только радоваться – профессор из Кыргызстана В Бишкеке состоялись казахстанско-кыргызские межмидовские консультации Бишкекский горсуд оставил Атамбаева в СИЗО

«На сегодняшнем форуме мы обсуждаем пути дальнейшего развития взаимодействия нашей интеллигенции. В этом направлении можно совместно реализовать несколько проектов. В первую очередь, считаем целесообразным создать возможности ученым и специалистам для систематического проведения совместных научно-исследовательских работ. Это будет способствовать повышению нашего научного потенциала. Нужны совместные проекты, способствующие популяризации культурного наследия и глубоко раскрывающие историю. Например, можно издать познавательные книги и фильмы о личностях, объединяющих наши народы», - сказал Маулен Ашимбаев на IV Форуме казахстанско-кыргызской интеллигенции в Бишкеке.

Кроме того, по его словам, представители интеллигенции должны прививать молодежи тесные связи наших народов.

«Молодежь должна продолжать сотрудничество двух стран. Считаем целесообразным дальнейшую практику взаимного обмена студентами. В этой инициативе необходимо активное участие наших вузов. Ученые и преподаватели на постоянной основе посещают наши университеты и читают лекции. Мы также считаем, что авторы обеих стран должны публиковать свои статьи в СМИ и в научных изданиях Казахстана и Кыргызстана. Это будет способствовать более глубокому пониманию позиций представителей интеллигенции двух стран. В целом, можно было бы реализовать другие проекты, которые сближают оба народа. Я думаю, что те люди, которые собрались здесь, продолжат эту мысль и выскажут новые мнения по теме форума», - заключил М. Ашимбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Кыргызстан,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив