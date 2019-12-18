Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Маулена Ашимбаева первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Ашимбаева М.С. первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан К.Токаев Нур-Султан, Акорда, 18 декабря 2019 года№ 214

Ашимбаев Маулен Сагатханулы родился в 1971 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, экономист (1993); стажировался в США, Университет Джонса Хопкинса, Школа международных исследований (2003-2004).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации РК (1993-1994); помощник депутата Верховного совета РК Д. Нурахметова (1994-1995); консультант Совета безопасности РК (1995); старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1995-1999); заведующий аналитическим центром Совета безопасности РК (1999-2000); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2000-2005); директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента РК (2004-2005); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2005-2006); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2018); первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» (02.2018-06.2019).

30.07. 2019 Указом Главы государства Маулен Ашимбаев назначен помощником Президента Республики Казахстан.

Награжден: орденом «Құрмет» (2007), юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008), Почетной грамотой Республики Казахстан (2001).

Фото: spm.nurotan.kz