Маулен Ашимбаев: Многоэтничность - наше преимущество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужны самые серьезные изменения в государственной политике в сфере межэтнических отношений. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многоэтничность нашей страны - наше преимущество и стратегический ресурс, работающий на развитие страны. Это ни в коей мере не наша слабость, это именно возможность, которую до сих пор максимально мы не можем использовать. Поэтому государство, государственные органы, Администрация Президента будут поддерживать развитие всех этнических групп, которые проживают в Казахстане, решать те или иные вопросы, которые у них имеются», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе круглого стола по вопросам этнополитики, проходящего в столице.

По его словам, данные меры будут прорабатываться в рамках общей государственной политики.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что многоэтничность нашей страны является нашим важным ресурсом, который мы должны беречь и правильно использовать. Считаем, что большие перспективы имеет концептуальная идея Президента страны Касым-Жомарта Токаева, о том, что со временем казахский язык должен стать языком межэтнического общения в нашей стране. Это очень важный концептуальный тезис. Еще на экспертном уровне мы его не прокачали, не проработали. В то же время практическая реализация идеи о том, что казахский язык должен стать языком межэтнического общения, может заложить основу для новой парадигмы межэтнических взаимоотношений в нашей стране», - отметил М. Ашимбаев.

«Видимо, нужны не просто косметические, но самые серьезные изменения в государственной политике в сфере межэтнических отношений, нужна ревизия деятельности государственных органов, ревизия деятельности общественных институтов, которые работают в этой сфере. По итогам анализа и ревизии в предстоящий период нужно выстраивать по-новому государственную политику в сфере межэтнических взаимоотношений», - добавил первый заместитель руководителя Администрации Президента.