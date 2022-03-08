Маулен Ашимбаев: Казахстанским женщинам покоряются все вершины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил женщин с 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Испокон веков женщины Великой степи играли активную роль в общественной жизни. Всем известна легендарная царица Томирис. В историю вошли также другие сильные и мудрые женщины степи.

В XIX-XX веке казахстанские женщины начали активно осваивать разные профессии, покорять политику, науку, сцену. В истории остались имена смелых и независимых казахстанских женщин-первопроходцев в своей профессии.

Как первая казахская женщина-врач с высшим образованием известна Гульсум Асфендиярова, организатор системы здравоохранения в Туркестанском крае, медик и педагог.

Первой казахской женщиной-учителем стала Хуснижамал Нуралыханова, организовавшая в конце XIX века первую школу для казахских девочек. В качестве первой казашки-журналистки известна Назипа Кулжанова, педагог-просветитель, этнограф и переводчик.

Основоположницей женского движения в Казахстане считается Алма Оразбаева, журналист, партийный и общественный деятель.

Казахстанский физиолог, доктор биологических наук, Наиля Базанова стала первой женщиной-академиком не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.

Акмарал Арыстанбекова – первая женщина-посол в истории Казахстана, первый Постоянный Представитель РК в ООН, министр иностранных дел Казахской ССР.

Нам хорошо известны имена первой военной летчицы независимого Казахстана Арданы Ботай, первой казахстанки-покорительницы Эвереста Людмилы Савиной.

Сегодня казахстанские женщины широко представлены на государственной службе, в образовании, науке, здравоохранении, бизнесе и общественной деятельности, а также в творческих профессиях.

Расширение политического участия женщин – одно из значимых направлений политических реформ Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

В 2020 году были приняты поправки в Законы «О выборах в Республике Казахстан» и «О политических партиях», согласно которым партийные списки стали формироваться с учетом не менее 30% представительства женщин и молодежи.

Эта поправка сразу принесла значимые результаты. В выборную кампанию 2020-2021 гг. были активно вовлечены женщины. По итогам выборов доля женщин в Мажилисе составила 27,1%, в местных представительных органах власти всех уровней– 30,5%.

В целях более полной реализации потенциала женщин в 2022 году по поручению Главы государства были приняты поправки в законодательство, предусматривающие учет женской и молодежной квоты при распределении депутатских мандатов.

Активную роль женщины также играют в малом и среднем бизнесе. Свыше 43% всех действующих субъектов малого и среднего предпринимательства страны возглавляются женщинами. Значительных успехов казахстанские женщины достигли в финансовой сфере.

Действительно, казахстанским женщинам сегодня покоряются все профессии и все вершины.

Конечно, нам есть куда стремиться. Уверен, в предстоящие годы будет увеличиваться количество женщин на разных важных позициях.

Расширение участия женщин в политической и социальной сфере, создание условий для их реализации во всех отраслях экономики, защита прав женщин – одно из важнейших направлений модернизационного курса Главы государства.

Уверен, что профессионализм, энергия, интеллектуальный и творческий потенциал наших женщин послужат на благо нашему государству и обществу в рамках реализации повестки «Новый Казахстан».

В этот замечательный праздник 8 марта хочу поздравить всех казахстанских женщин и пожелать здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов в реализации всех планов и идей!» - говорится в поздравлении Маулена Ашимбаева.