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    Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента РК

    26 Января 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

    В 1993 - 1994 гг. работал в системе Министерства печати и массовой информации. С мая 1994 года по март 1995 года — помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан.

    С июня по ноябрь 1995 года — консультант Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан. С ноября 1995 года по апрель 1999 года — старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

    С апреля 1999 года по май 2000 года — заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

    С мая 2000 года по февраль 2002 года — заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан — директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

    С февраля 2002 года по май 2005 года — директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

    С мая 2005 года по апрель 2006 года — заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

    С апреля 2006 года по октябрь 2011 года — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    С января 2012 года по февраль 2018 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

    С февраля 2018 года по июнь 2019 года — первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

    С июля по декабрь 2019 года — помощник Президента Республики Казахстан. C декабря 2019 года по май 2020 года — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. В мае 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента, избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан шестого созыва.

    Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», Почетной грамотой Республики Казахстан и юбилейными медалями.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева.

    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Сенат Назначения Выборы Маулен Ашимбаев Токаев Касым-Жомарт
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