Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

В 1993 - 1994 гг. работал в системе Министерства печати и массовой информации. С мая 1994 года по март 1995 года — помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан.

С июня по ноябрь 1995 года — консультант Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан. С ноября 1995 года по апрель 1999 года — старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 1999 года по май 2000 года — заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

С мая 2000 года по февраль 2002 года — заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан — директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С февраля 2002 года по май 2005 года — директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С мая 2005 года по апрель 2006 года — заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

С апреля 2006 года по октябрь 2011 года — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С января 2012 года по февраль 2018 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С февраля 2018 года по июнь 2019 года — первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

С июля по декабрь 2019 года — помощник Президента Республики Казахстан. C декабря 2019 года по май 2020 года — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. В мае 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента, избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», Почетной грамотой Республики Казахстан и юбилейными медалями.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева.

Фото: t.me/aqorda_resmi

