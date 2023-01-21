Маулен Ашимбаев и Екатерина Шульман выступили в школе аналитики

21 Января 2023, 19:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Слушатели второго потока школы аналитики приступили к обучению. Инициативу Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК о создании этого общественного проекта ранее поддержал председатель палаты Маулен Ашимбаев. Лекторами выступят известные казахстанские и зарубежные эксперты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель Сената отметил важность системного развития критического мышления и растущий спрос на качественную аналитику во всех сферах. Он подчеркнул, что этот проект оказался востребованным среди экспертов, количество заявок на второй поток – увеличилось. В этой связи было решено расширить количество слушателей.

Как отметил Маулен Ашимбаев, проект нацелен на усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, медиа и других сферах. В связи с этим, учебный процесс будет построен вокруг освоения критериев, стандартов и специфики качественной аналитики, а также отработки практических навыков написания аналитических текстов. В этом году основной темой обучающего курса станет «Региональное развитие Казахстана: проблемы и перспективы».

В своей лекции спикер Сената также акцентировал внимание на аналитических методах и подходах в государственном управлении. Он также поделился формулой качественной аналитики и личным опытом в исследованиях, совершенствовании практических навыков.

«В Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева начаты масштабные политические и социально-экономические преобразования. По итогам референдума внесены важнейшие изменения в Конституцию. Запущен процесс перезагрузки и кадрового обновления всех органов власти. Это все фундаментальные процессы, которые трансформируют политическую систему, экономическую, социальную сферы. Но чтобы наша страна была демократичной и социально благополучной предстоит еще очень много работать. Поэтому нужны кадры с глубокими знаниями, ясным мышлением, аналитическими способностями, чтобы принимать правильные решения», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям школы.

Общественный проект «Школа аналитики», по мнению председателя Сената, помогает улучшить навыки аналитического мышления, коммуницировать с коллегами и расширять нетворкинг.

«Работа в аналитике – это постоянное самосовершенствование. Важно разбираться в деталях, доходить до сути. Структурируйте свои мысли. Ищите интересную форму изложения своих идей. Если вы научитесь структурировать и качественно анализировать происходящие процессы, улучшите свои навыки подготовки профессиональных текстов, будете уметь аргументированно и убедительно выступать – вы повысите свою конкурентоспособность и востребованность. Надеюсь, что наше начинание – школа аналитики поможет вам усовершенствовать ваши профессиональные навыки», – отметил Маулен Ашимбаев.

В первый день занятий в качестве лектора также выступила политолог и публицист, эксперт по проблемам законотворчества Екатерина Шульман. В своей лекции она акцентировала внимание на аспектах политического прогнозирования. В этой связи, отвечая на вопросы слушателей, политолог озвучила свой прогноз о возможных сценариях развития Казахстана.

Общественный деятель, научный руководитель Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев в своем выступлении поделился своим видением и рекомендациями относительно того, какими должны быть современные аналитики. Эксперт также акцентировал внимание на влиянии проблем геополитики на нефтегазовый сектор страны в целом.

В рамках программы обучения также ожидаются лекции философа, профессора Киевского национального университета Андрея Баумейстера, публициста и исследователя Александра Баунова, декана Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Анастасии Лихачевой, а также советника Президента, академика Национальной академии наук Бауыржана Омарова, акима Улытауской области и политолога Берика Абдыгалиева, известных казахстанских экспертов Гульмиры Илеуовой, Данияра Ашимбаева, Марата Шибутова, Газиза Абишева и других. Видеолекции экспертов будут опубликованы в свободном доступе на официальном YouTube-канале Школы аналитики.