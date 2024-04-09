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    15:45, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев и делегация ПА ОБСЕ обсудили проекты по восстановлению экосистемы Арала

    Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
    Фото: пресс-служба Сената

    Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе со специальным представителем по Центральной Азии Фарой Карими. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает ОБСЕ как эффективную многостороннюю площадку для принятия решений по фундаментальным вопросам безопасности и сотрудничества.

    Спикер Сената акцентировал внимание на развитии в духе стратегического партнёрства  взаимоотношений между государствами Центральной Азии. Этому вопросу уделяет самое пристальное внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

    Были обсуждены актуальные вопросы стран Центральной Азии, касающиеся состояния экологии, изменения климата, трансграничных рек, проблемы в сферах ирригации, рационального использования водных ресурсов и в других отраслях. В частности, особое внимание было уделено совместным проектам по восстановлению экосистемы Аральского моря и законодательной работе палаты в этом направлении.

    - Тенденции на региональное сближение отвечают национальным интересам наших стран, способствуют реализации огромного экономического и культурного потенциала Центральной Азии. В 2022 году главами государств был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Мы активно работаем в рамках двусторонних межпарламентских комиссий по сотрудничеству с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Кроме того, мы создали новую площадку – Межпарламентский форум государств Центральной Азии. В прошлом году первый форум прошел в Казахстане, – сказал председатель палаты.

    Маулен Ашимбаев также ознакомил парламентариев с ходом реализации реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны.

    Представители ПА ОБСЕ отметили важность трансформаций, происходящих в политической и социально-экономической жизни Казахстана, дав высокую оценку их результатам.

    Теги:
    Сенат Парламента ОБСЕ Международная деятельность РК Аральское море Экология Международные отношения Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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