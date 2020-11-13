Маулен Ашимбаев и Багдат Мусин встретились с Клубом молодых экспертов при Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С участием Спикера Сената Маулена Ашимбаева и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина состоялось второе заседание Клуба молодых экспертов на тему: «Цифровые вызовы современного мира и национальная повестка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

« Клуб молодых экспертов при Сенате начинает активно развиваться, очень много молодых людей изъявили желание поучаствовать в его работе. Мы стараемся активно вовлекать членов Клуба по тем или иным направлениям в мероприятия Сената. Получаем хорошие предложения и идеи «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что развитие цифровых технологий невозможно без доступа к качественной интернет связи. Буквально накануне на заседании Палаты депутаты внесли в законопроект по совершенствованию Налогового кодекса новую норму, которая позволит операторам сотовой связи 90% своих расходов за использование радиочастот направить на создание инфраструктуры для обеспечения широкополосным интернетом в сельской местности.

«Сейчас операторы связи тратят около 17 миллиардов тенге ежегодно за использование радиочастот. Сенаторы предложили норму, которая позволяет им оставлять себе 90% этих средств. Но за это операторы должны использовать эти деньги, прежде всего, для предоставления широкополосного Интернета в сельской местности. Эта норма позволит развивать региональную интернет-инфраструктуру в рамках соответствующего поручения Главы государства « , - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что сейчас крайне важно устранить цифровое неравенство путём обеспечения максимального доступа к интернету и качественной связи казахстанцев, особенно жителей сельской местности.

Министр Багдат Мусин, в свою очередь, поблагодарил депутатов Сената за содействие в решении этой непростой задачи. И рассказал, какие реальные вызовы стоят перед его ведомством.

«Есть две стороны цифровизации – открытость и информбезопасность. Наша задача – собрать все данные в одну линейку, чтобы проактивно помогать людям. Например, проблема выплат в период ЧП не в том, что данных не было, а в том, что данные лежат в разных базах данных. Мы настроены на то, чтобы создать систему проактивной помощи населению через цифровизацию . Мы не должны ждать , пока человек заявит, что у него родился 4 ребёнок. Мы должны знать, чтоб у него статус обновился и он стал многодетным. Чтобы и с пособием, и с садиком всё было легко. По инфраструктуре есть определённые вопросы . Поэтому мы благодарны сенаторам за поддержку в вопросах стимулирования операторов связи для проведения интернета в регионах», - сказал Багдат Мусин.

В ходе встречи молодые эксперты обсудили наиболее актуальные аспекты цифровизации в Казахстане. Участники Клуба затронули вопросы развития открытого правительства, проблемы цифрового образования и перспективы использования цифровых технологий в здравоохранении.

Министр, в свою очередь, отметил, что готов детально обсудить все поступившие предложения и учесть их в дальнейшей работе.







