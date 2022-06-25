25 Июня 2022 18:30

Маулен Ашимбаев: Главная цель проводимых реформ – построение справедливого Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Совета сенаторов на тему «Конституционная реформа – основа нового Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая работу заседания Совета, Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан вступил в новый этап развития. Спикер подчеркнул, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в различных сферах проводятся системные реформы, которые направлены на построение Нового Казахстана.

«Казахстан находится на важном этапе развития. По инициативе Главы государства в стране реализуются системные реформы. Цель всех преобразований – строительство справедливого Казахстана. Речь, прежде всего, идет о верховенстве права и равенстве всех перед законом. Кроме того, справедливый Казахстан – это создание равных возможностей для всех граждан», - сказал председатель палаты.

В ходе заседания Маулен Ашимбаев подчеркнул, что перед Парламентом стоит важная задача по качественному законодательному обеспечению реформ, инициированных Президентом страны и поддержанных большинством проголосовавших на референдуме казахстанцев. В этом направлении большое значение имеют опыт и знания старшего поколения управленцев, в том числе членов Совета сенаторов.

На заседании с докладом также выступил председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков. Он подробно остановился на важности модернизации правовой сферы, в том числе избирательной системы, выборного процесса, усиления правозащитных институтов.

«Предложенные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер. Они исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения и непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана», - сказал Владимир Волков.

В ходе заседания своим видением реализации конституционной реформы в стране также поделились члены Совета сенаторов Тулеубек Мукашев, Серик Акылбай, Георгий Ким, Дулат Куставлетов и Серик Бектурганов.