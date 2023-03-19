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Маулен Ашимбаев: Эти выборы являются важным этапом в рамках политических реформ

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2023, 09:15
Маулен Ашимбаев: Эти выборы являются важным этапом в рамках политических реформ Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маулен Ашимбаев отдал свой голос на избирательном участке №111. Ожидается, что здесь сегодня проголосуют 2744 избирателей.

«Сегодня очень важный день для нашей страны. Проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Нужно отметить, что эти выборы являются важным этапом в рамках политических реформ, инициированных Главой государства. В прошлом году был проведен референдум, очень важные изменения внесены в Конституцию страны. Приняты очень важные законы. На основе обновленного законодательства проходят эти выборы. Выборы имеют свои особенности, введены одномандатные округа. Мы видим, что эти изменения находят отклик, видим, какая активность идет в рамках этой кампании», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил, что рекордное количество кандидатов баллотируются по одномандатным округам.

«Все это показывает, что реформы, проводимые в нашей стране, актуальны, востребованы и отвечают запросам наших граждан. В этих условиях очень важно провести эти выборы открыто, прозрачно, справедливо в соответствии с законодательством нашей страны и международными стандартами», - добавил Маулен Ашимбаев.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.


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