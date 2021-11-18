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Маулен Ашимбаев: Долги местных госорганов увеличиваются

18 Ноября 2021 11:29
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Маулен Ашимбаев: Долги местных госорганов увеличиваются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время рассмотрения проекта трехлетнего республиканского бюджета спикер Сената Маулен Ашимбаев поднял вопрос государственного долга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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«В проекте бюджета 2022 года заложено 1,2 трлн тенге на обслуживание госдолга. К 2026 году ожидаются, что эта сумма будет на уровне уже 2,5 трлн тенге. При условии, если не будет дополнительных заимствований», - подчеркнул спикер Сената.

В то же время он отметил, что сегодня идет активное заимствование не только на уровне Правительства, но и на уровне регионов.

«Долг местных исполнительных органов вырос в два раза до 1,7 трлн тенге и продолжает увеличиваться. Важно не допускать неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что требуют контроля и долги, которые гарантированы нашим государством.

«Такие долги сегодня оцениваются в размере 1 трлн тенге на данный момент. С начала года он вырос почти на 125 млрд», - отметил спикер Сената.

В заключении Счетного комитета к проекту бюджета приводятся данные, когда привлеченный неправительственный долг тем или иным способом трансформируется в государственный долг. Государство вынуждено за счет госбюджета обслуживать этот долг.

«Нужно не упускать из внимания долги местных госорганов и долги, которые гарантируются государством», - отметил Маулен Ашимбаев.


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#Сенат   #Госдолг  
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