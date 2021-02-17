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    18:51, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев: Ашаршылық - это страшная гуманитарная катастрофа для всего человечества

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голод 20-30-х годов прошлого века имел для казахской степи катастрофические последствия. Историческую оценку произошедшему сегодня давали эксперты на заседании круглого стола, посвященного трагедии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    « В целом, за годы великого бедствия по разным подсчетам мы потеряли около половины населения. Более миллиона человек были вынуждены бежать в соседние страны. Поголовье скота сократилось в десять раз. Эта ситуация существенно разрушила наш традиционный образ жизни, имеющий тысячелетние исторические корни» , - отметил председатель Сената, Маулен Ашимбаев, открывая работу круглого стола

    Вместе с тем он подчеркнул, что это трагедия, через которую прошел не только казахский народ. Голод – был страшным гуманитарным бедствием для всех стран бывшего Союза.

    «Такая насильственная политика тоталитарного режима проводилась во всех странах, бывших в составе Советского Союза. В результате этого, кроме Казахстана, голод испытало население Украины, Беларуси, Молдовы, ряда регионов России, в том числе Поволжья и Северного Кавказа. С этой точки зрения, наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации. В первую очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой большеви стской властью. Поэтому голод - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшная гуманитарная катастрофа для всего человечества «, - отметил Маулен Ашимбаев.

    Именно поэтому, по мнению спикера Сената, для тщательного изучения вопроса отечественные ученые должны вести исследовательскую работу совместно с зарубежными коллегами. Такой комплексный подход позволит дать справедливую оценку трагедии Ашаршылық.

    Согласна с этим мнением и профессор Университета штата Мэриленд (США) - Сара Камерон. Специализируясь на изучении вопросов голода в странах Советского Союза в начале прошлого века, она считает, что от совместной работы выиграет всё научное сообщество.

    « Ч тобы лучше понять влияние голода на казахское общество, мы должны обратиться не только к архивам, мы должны собрать мемуары, дневники, устные свидетельства. Некоторые материалы существует, но их нелегко найти. Необходимо составить каталог этих мемуаров, чтобы они были доступны в центральной базе данных или научном центре по изучению голода. Исследователи скажут большое спасибо, если эти материалы, часто существующие только на казахском, будут переведены на русский и английский языки» , – сказала Сара Камерон.

    Отметим, что в Национальной академической библиотеке состоялся круглый стол на тему: «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық. В ходе мероприятия известные отечественные и зарубежные ученые обсудили последствия голода в казахской степи, его причины и последствия. А также определили планы по дальнейшему всестороннему изучению этого вопроса.


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