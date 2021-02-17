Маулен Ашимбаев: Ашаршылық - это страшная гуманитарная катастрофа для всего человечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голод 20-30-х годов прошлого века имел для казахской степи катастрофические последствия. Историческую оценку произошедшему сегодня давали эксперты на заседании круглого стола, посвященного трагедии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

« В целом, за годы великого бедствия по разным подсчетам мы потеряли около половины населения. Более миллиона человек были вынуждены бежать в соседние страны. Поголовье скота сократилось в десять раз. Эта ситуация существенно разрушила наш традиционный образ жизни, имеющий тысячелетние исторические корни» , - отметил председатель Сената, Маулен Ашимбаев, открывая работу круглого стола

Вместе с тем он подчеркнул, что это трагедия, через которую прошел не только казахский народ. Голод – был страшным гуманитарным бедствием для всех стран бывшего Союза.

«Такая насильственная политика тоталитарного режима проводилась во всех странах, бывших в составе Советского Союза. В результате этого, кроме Казахстана, голод испытало население Украины, Беларуси, Молдовы, ряда регионов России, в том числе Поволжья и Северного Кавказа. С этой точки зрения, наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации. В первую очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой большеви стской властью. Поэтому голод - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшная гуманитарная катастрофа для всего человечества «, - отметил Маулен Ашимбаев.

Именно поэтому, по мнению спикера Сената, для тщательного изучения вопроса отечественные ученые должны вести исследовательскую работу совместно с зарубежными коллегами. Такой комплексный подход позволит дать справедливую оценку трагедии Ашаршылық.

Согласна с этим мнением и профессор Университета штата Мэриленд (США) - Сара Камерон. Специализируясь на изучении вопросов голода в странах Советского Союза в начале прошлого века, она считает, что от совместной работы выиграет всё научное сообщество.

« Ч тобы лучше понять влияние голода на казахское общество, мы должны обратиться не только к архивам, мы должны собрать мемуары, дневники, устные свидетельства. Некоторые материалы существует, но их нелегко найти. Необходимо составить каталог этих мемуаров, чтобы они были доступны в центральной базе данных или научном центре по изучению голода. Исследователи скажут большое спасибо, если эти материалы, часто существующие только на казахском, будут переведены на русский и английский языки» , – сказала Сара Камерон.

Отметим, что в Национальной академической библиотеке состоялся круглый стол на тему: «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық. В ходе мероприятия известные отечественные и зарубежные ученые обсудили последствия голода в казахской степи, его причины и последствия. А также определили планы по дальнейшему всестороннему изучению этого вопроса.