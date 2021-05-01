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    10:46, 01 Май 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев: 1 Мая символизирует общее устремление нашего народа к единству

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник появился в нашем календаре по инициативе Елбасы. 1 Мая символизирует общее устремление нашего народа к единству, общественному согласию и созиданию. Как подчеркнул Глава государства, за годы Независимости основополагающий принцип «единство в многообразии» превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. В самые сложные периоды нашей истории мы достигали успехов и побед только благодаря внутренней сплоченности и взаимному уважению. Сейчас перед Казахстаном стоят новые задачи по реализации модернизационной повестки Президента страны. Их успешное исполнение также зависит от единства нашего общества и доверия граждан друг к другу. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а нашей общей Родине – Республике Казахстан дальнейшего процветания и развития!» - написал Маулен Ашимбаев в Facebook .


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