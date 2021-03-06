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    16:21, 06 Март 2021 | GMT +6

    «Маттео Пелликоне»: казахстанские «классики» завоевали еще две медали турнира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Риме (Италия) завершились соревнования по греко-римской борьбе в рейтинговом турнире «Маттео Пелликоне». Во второй день соревнований казахстанские борцы завоевали две бронзовые медали турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Их в актив команды Казахстана принести Асхат Дильмухамедов и Тамерлан Шадукаев, выступающие в весовой категории до 77 кг.

    В полуфинале Асхат Дильмухамедов одержал победу на Пейтоном Уолшем из США со счетом 8: 0. Соперником Тамерлана Шадукаева также был спортсмен из США. Наш соотечественник обыграл Патрика Харрисона Смита со счетом 4: 0.

    Напомним, что казахстанские «классики» в первый день соревнований завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.



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