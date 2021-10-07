Материнская смертность снизилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Показатель рождаемости в этом году увеличился в Казахстане, также наблюдается снижение материнской смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на длительную пандемию коронавирусной инфекции, удалось улучшить приоритетные медико-демографические показатели. Показатель рождаемости в этом году увеличился на 6,94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; показатель материнской смертности за 8 месяцев 2021 года снизился на 10,7% и составил 41,7 на 100 тысяч новорожденных против 46,7 за аналогичный период 2020 года. Показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 5,7%», - сказал Алексей Цой в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Также, по словам министра, медицинская авиация, обеспечивая экстренное оказание медицинской помощи при угрожающих состояниях пациентов, совершила более 1300 вылетов в регионы страны.

«В рамках развития онкологической службы по комплексному плану на 2018-2022 годы в 2020 году введен в эксплуатацию новый онкологический центр в Мангистауской области, установлен высокотехнологичный линейный ускоритель в областном центре онкологии и хирургии в Усть-Каменогорске», - отметил глава Минздрава.

«В текущем году наша страна одна из первых в Центральной Азии открыла центр «Гамма-нож» для радиохирургического лечения заболевания центрально-нервной системы без разрезов. Расширен перечень препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сегодня в республике проведено около 100 тысяч операций на сердце», - проинформировал А. Цой.

Напомним, сегодня в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства здравоохранения по обеспечению конституционных прав на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи.