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Материалы о Бауыржане Момышулы передали внучатому племяннику Героя

Автор:  
Галина Скрипник
26 Апреля 2022, 01:24
Материалы о Бауыржане Момышулы передали внучатому племяннику Героя

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Потомкам легендарного казахского батыра, Героя Советского Союза, полководца, писателя Бауыржана Момышулы переданы архивные материалы из Российского государственного архива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, на днях Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин передал хранившиеся в Российском государственном архиве политико-социальной истории под грифом «секретно» документы, касающиеся Бауыржана Момышулы, его внучатому племяннику Бекету Момынкулу.

Церемония вручения архивных документов состоялась в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана. В числе документов - партийный билет и учетная карточка члена ВКП, бланк регистрации члена Всесоюзной Коммунистической партии, датированные 1942 годом, фотографии и другие документы.

«В этом году дипломатическим отношениям двух стран исполняется 30 лет, - отметил Алексей Бородавкин в ходе церемонии. - Мы союзники и друзья. Архивные документы, переданные сегодня нашим казахстанским друзьям, являются подтверждением этих отношений».

При этом российская сторона готова предоставить возможность работы с архивами в городах Подольск в Москва. В архивах этих городов хранится свыше одиннадцати тысяч листов военных документов. Пожелтевшие листы с пометкой «совершенно секретно» помогут восполнить исторические пробелы не только в биографии народного героя Бауыржана Момышулы, но и в истории знаменитой Панфиловской дивизии, героически сражавшейся в начале Великой Отечественной войны на подступах к Москве.

Отметим, что известный жамбылский журналист Бекет Момынкул долгое время работал над архивными материалами Бауыржана Момышулы.

«Бауыржан Момышулы имел хорошую привычку - вести дневники, его откровения дошли до нас в первозданном виде. Открыв их для себя, я понял, что необходимо донести до широкой публики его отношение к своему времени, к людям, с которыми он жил и работал, его оценку тех трагических событий в истории нашей страны, свидетелем и непосредственным участником которых он был. Самой большой жизненной потребностью Бауыржана Момышулы было писать. Писать на каждом шагу - в окопе, в блиндаже, лежа на больничной койке, сидя за обеденным столом... Писать на обрывках бумаг, на пустых папиросных пачках, писать в тетрадях. Родилась какая-то мысль - он ее тотчас запишет. Запишет, как есть, как нахлынула волна. Многие из этих записей использовались им в дальнейшей литературной работе. В частности, в основу книг «Волоколамское шоссе», «За нами Москва», «История одной ночи» легли именно военные дневники», - рассказал Бекет Момынкул.

Уроженец Жуалынского района, называемого «Мынбулак» - «край тысячи родников и тысячи батыров», Бауыржан Момышулы прославился как мудрый тактик и полководец в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время стал выдающимся писателем, отличался простотой и прямотой суждений, добротой к друзьям и нетерпимостью к врагам.

Именем Бауыржана Момышулы в Казахстане названы улицы городов, школы и военные интернаты. На Родине легендарного казахского батыра, Героя Советского Союза, полководца, писателя Бауыржана Момышулы, в Жуалынскмо районе, свято чтут всё, что связано с выдающимся земляком. В райцентре действует музей, в котором собраны личные вещи писателя и полководца. В селе Кольбастау Жуалынского района увековечили память своего великого земляка, установив памятную стелу с портретом Бауыржана Момышулы в школе, где в 1921-1922 годы он учился. К 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы в Таразе открылся научно-исследовательский центр «Бауыржантану», в который был передан архив писателя.

Отметим, что в годы войны из ушедших на фронт жуалынцев пятеро стали Героями Советского Союза.


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