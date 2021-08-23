Материальную помощь получат 10 тысяч атырауских школьников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 тысяч атырауских школьников накануне нового учебного года получат материальную помощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области в преддверии нового учебного года традиционно проводится благотворительная акция «Дорога в школу». На сегодняшний день школьников из социально уязвимых семей в регионе свыше 13 тысяч. На приобретение школьной формы и канцелярских товаров из областного бюджета выделено 248 миллионов 400 тысяч тенге. На эти деньги приобретается школьная форма и канцелярские товары. Помощь получают дети из многодетных и малообеспеченных семей и получатели АСП. На одного ребенка положено 25-35 тысяч тенге. Акция «Дорога в школу» проходит круглый год через портал atameken.kz», - сообщила заместитель руководителя управления образования Айнагуль Дуйсекенова.

По ее словам, пока поступило свыше 10 тысяч заявок от семей, которым нужна помощь в сборе детей в школу.

Напомним, помощь оказывается следующим категориям школьников:

- детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП);

- детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.