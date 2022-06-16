16 Июня 2022 12:37

Материальную помощь окажут семьям погибших работников в «АрселорМиттал Темиртау»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Десять годовых заработных плат, обучение детей в вузах страны и приобретение жилья. Такие материальные компенсации обещают выплатить семьям погибших работников в АО «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» озвучило, какие меры поддержки будут оказаны семьям четырех погибших работников.

«Мы твердо намерены разобраться в случившемся, и тесно сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы выяснить причины несчастного случая и как его можно было бы предотвратить. Мы разделяем опустошение и горе семей погибших в результате этой трагедии. Наша главная обязанность - обеспечить им всестороннюю поддержку», - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Компания обязуется оказать следующие меры поддержки:

- покрытие всех затрат, связанных с погребением;

- единовременная выплата в размере десяти годовых зарплат погибших работников каждой пострадавшей семье;

- ежемесячная страховая выплата на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом) ;

- оплата получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет;

- приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него;

- оплата ремонта имеющегося жилья. Покрытие определенной части ипотечных платежей;

- содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании;

- ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей.

Компания подчеркивает, что будет неукоснительно выполнять все свои социальные обязательства перед семьями погибших и пострадавших.

«Я глубоко опечален этим трагическим инцидентом. Как глава компании, я заверяю вас в том, что мы предпримем все меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Я лично встречался со всеми семьями погибших. Нет слов, чтобы выразить скорбь после потери любимых. Мы потеряли замечательных коллег и друзей, которые были честны и преданы своей работе. Вместе со всеми вами я выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Нам следует объединить усилия для оказания эмоциональной поддержки их семьям и друзьям. Никакая материальная поддержка не сможет утешить горе семей, но, тем не менее, я лично заверяю, что компания окажет семьям всю необходимую поддержку», - заявил генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир.

Как сообщалось ранее, 10 июня 2022 года при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет» (дочернее предприятие АО «АМТ») произошло обрушение кровли. В результате происшествия четверо рабочих погибли и один был доставлен в больницу.