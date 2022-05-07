7 Мая 2022 11:18

Материальную помощь на 280 млн тенге выплатят в Мангистау ко Дню Победы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Выплата единовременной материальной помощи предусмотрена ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова, на сегодняшний день в Мангистауской области проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны. С начала года им выплачено 202 тысячи тенге в качестве оплаты за коммунальные услуги. Рассматривается вопрос о выделении на эти цели в текущем году еще 880 тысяч тенге.

Кроме того, в этом году, по словам специалиста, будут выделены единовременные выплаты ко Дню Победы.

Ветеранам ВОВ из местного бюджета на День Победы выплачивается по одному миллиону тенге. Еще 774 ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, оказывается единовременная материальная помощь в размере от 40 до 60 месячных расчетных показателей. Граждане, работавшие в период блокады на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», получат по 153 150 тенге на человека. Такая же сумма предусмотрена несовершеннолетним заключенным фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (три человека). Супруги умерших инвалидов Великой Отечественной войны или женщины, приравненные по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступившие во второй брак, получат по 122 520 тенге (26 человек), проинформировал Асет Шопанов.

Лицам, по льготам приравненным к ветеранам ВОВ (1 человек), полагаются выплаты в размере 153 150 тенге. Гражданам, по льготам приравненным к инвалидам ВОВ (49 человек) - по 183 780 тенге; награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (574 человека) - по 122 520 тенге; семьям погибших военнослужащих (56 семей) - по 122 520 тенге; ветеранам - инвалидам боевых действий, сражавшимся на территории других государств (64 человека) - по 183 780 тенге.

Помощь в размере 153 150 тенге также будет выделена ветеранам боевых действий на территории других государств - участникам боевых действий в Афганистане и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Эта выплата также полагается служившим на таджикско-афганской границе, участникам международной миротворческой операции в Ираке, военнослужащим, участвовавшим в урегулировании конфликта в Карабахе (1 120 человек).

Всего по области на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан за счет средств местного бюджета ко Дню Победы выделено 280 миллионов тенге.

«На сегодняшний день 250 миллионов тенге уже выплачены. Ожидается, что к 9 Мая выплаты будут произведены в полном объеме», - сообщил Асет Шопанов.

Он также добавил, что помимо денежных выплат для участников и инвалидов ВОВ предусмотрено лечение в местных санаториях. Возможность получить лечение есть также у вдов ветеранов ВОВ, семей погибших военнослужащих, тружеников тыла и других льготных категорий граждан.



