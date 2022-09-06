Материальную поддержку окажут пострадавшим от пожаров сотрудники костанайской прокуратуры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Костанайской областной прокуратуры окажут помощь пострадавшим при лесных пожарах и перечислят однодневную заработную плату , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники прокуратуры Костанайской области перечислят средства в Единый общественый фонд для помощи пострадавшим при пожаре. С первых дней ликвидации пожара и объявления чрезвычайной ситуации сотрудники прокуратуры приняли участие в эвакуации жителей населенных пунктов и обеспечении общественного порядка»,- сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Костанае определен единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров.

Материальную помощь изъявили желание оказать и полицеские области. Погорельцам окажут помощь в размере 100 млн тенге и костанайские заводы.

Уже известно, что для тех, кто лишился дома - постоят новые. Как заверил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, новый 91 дом будет построен в ближайшие 2-2,5 месяца в Аулиекольском районе.