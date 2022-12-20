Материал МИА «Казинформ» занял третье место в первой премии Silk Road Global News Awards

20 Декабря 2022, 15:25

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Статья МИА «Казинформ» заняла третье место в первой в истории премии «Шелковый путь» по международным коммуникациям (Silk Road Global News Awards), которая состоялась в рамках второго заседания Совета Информационной сети «Один пояс, один путь» (BRNN) в Пекине вечером 19 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Статья заместителя главного редактора МИА «Казинформ» Каната Токабаева заняла третье место в номинации «Комментарий». Жюри выбирало финалистов из 4 485 работ, тщательно отобранных Оргкомитетом на соискание первой премии «Шелковый путь» по международным коммуникациям (Silk Road Global News Awards) в шести номинациях. В итоге по результатам онлайн-голосования членов Совета Информационной сети «Один пояс – Один путь» работа казахстанского издания заняла третье место.

Фото:russian.people.com.cn

«Инициатива «Один пояс – Один путь» открывает новые возможности для всей мировой экономики. Даже тормозящие постпандемийное развитие геополитические конфликты могут придать новый импульс этому проекту. Я считаю, что это может сдвинуть точку мировой интеграции на Восток и укрепить позиции Азии в глобальной конкуренции. Безусловно, мировое сообщество будет пристально следить за инициативой нашего большого соседа, объявленной в 2013 году именно в столице Казахстана. И за тем, какой вклад вносит Казахстан в то, чтобы мировые торговые маршруты создавались и работали для общего блага», - отметил заместитель главного редактора МИА «Казинформ» Канат Токабаев, добавив, что участие в столь представительном и престижном конкурсе является для него большой честью.

Аналитический материал международного агентства «Казинформа» был опубликован в 2020 году сразу на 3-х языках – казахском, английском и китайском.

Премия «Шелковый путь» по международным коммуникациям (Silk Road Global News Awards) была учреждена и организована Информационной сетью «Один пояс – Один путь» (BRNN). Председателем Совета премии является руководство редакции популярного мирового издания «Жэньминь жибао». Цель премии – обмен опытом и объединение усилий средств массовой информации в странах вдоль маршрутов инициативы «Один пояс – Один путь».

Фото:kmc.exim.go.th

Лучшим в номинации «Репортаж в деталях» стал представитель Великобритании Крис Райт с материалом, посвященным Международному центру приграничного сотрудничества «Хоргос» в Казахстане. Мубарак Мугабо из Уганды занял первое место в номинации «Комментарий». Представительница России Светлана Тарасова победила в категории «Лучшее фото для прессы». В номинации «Лучшее видео для прессы» победу поделили между собой NGC Network Asia, а также CGTN и RTS. Победа в номинации «Короткое видео по теме борьба с COVID-19» также была присуждена двум финалистам из Кении и Мьянмы.

В номинации «За особые заслуги» был отмечен Мушахид Хуссейн Сайед – глава клуба «Друзья Шелкового пути», председатель Института Пакистан-Китай, председатель комитета обороны Сената Пакистана, а также обладатель награды Five Principles of Peaceful Coexistence Friendship Award.

НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» является одной из крупнейших медиа-компаний Казахстана, в состав которой входят республиканская и международная версия телеканала «Jibek Joly», старейшее в Казахстане международное информационное агентство «Казинформ» и Центр документального кино. МИА «Казинформ» является членом информационной сети «Один пояс, один путь» (BRNN).

Информационная сеть «Один пояс, один путь» (BRNN) была создана по инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в мае 2017 года. В июне 2022 года членами информационной сети «Один пояс, один путь» стали уже 213 организаций в области СМИ из 99 стран.