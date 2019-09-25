Матери рассказали акиму столицы о «манипуляторах» в чатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На приеме граждан 24 сентября аким г.Нур-Султан Алтай Кульгинов принял 27 человек. Основными вопросами стали вопросы по участию в жилищных программах, трудоустройству, определению детей в образовательные учреждения, получению образования и т.д., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

На приеме граждан женщины отметили, что состоят в нескольких чатах в мессенджере, где админы группы манипулируют участниками, сообщая стоящим в очереди на жильё заведомо ложную информацию.

«В чате нам писали, что если мы не выйдем на площадь, то нас удалят из группы. Что мы не сможем участвовать в жилищных программах и не получим квартиры согласно очерёдности. Я сперва поддалась их порыву, но у меня заболел ребёнок и я не вышла. И хорошо, что не вышла. Так как сейчас мы начали видеть их истинное лицо. Они, используя нас, хотели решить свои вопросы незаконным образом. После всего этого админ вышел из чата. Сейчас мы, прежде чем верить информации, которую в мессенджерах распространяют непонятные нам люди, мы уже перепроверяем. Так как знаем, что никто вне очереди жильё не получит», - сказала жительница города. Пришедшим на приём напомнили, что достоверную информацию можно получить только в госорганах и в Центре поддержки института семьи «Жанұя».

На встрече с родителями детей с особыми потребностями были подняты вопросы, связанные с нехваткой инватакси и жилья, а также с процессом лечения в центрах реабилитации.

Аким столицы А. Кульгинов выслушал вопросы матерей и объяснил ситуацию: «Во-первых, проблема жилья очень сложная. В городе очень высокий спрос на жилье. Учитывая это, Глава Государства поручил построить в 3 раза больше доступного жилья. Очередь на жилье будет строго соблюдена. В очереди на жилье стоят 47 600 человек. Работа ведется только в рамках закона. Мы не обещаем решить вопрос жилья за день. - Во-вторых, в городе будут построены два реабилитационных центра. Один из них будет открыт за счет государственных средств, другой - за счет частного инвестора. Кроме того, на территории ипподрома будет открыт Центр иппотерапии. Данные меры окажут существенную поддержку для детей. В-третьих, в соответствии со спросом в городе мы увеличим количество инватакси. В-четвертых, мы поможем устроить детей с особыми потребностями в специальные детские сады. В-пятых, по поручению Президента мы открыли Центр поддержки института семьи «Жануя». Также регулярно проводятся приемы граждан», - сказал А. Кульгинов.

С 21 по 23 сентября аким столицы А.Кульгинов на личном приеме граждан принял 68 человек. Менее чем за три месяца аким столицы принял 445 людей.