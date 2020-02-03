Матери погибшего полицейского помогли стражи порядка Каркаралинска

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские ОП Каркаралинского района всегда помнят о погибших своих коллегах, также местные стражи порядка не оставляют без внимания их родных. За оказанную помощь мать погибшего полицейского Ерлана Орлабаева написала благодарственное письмо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Единственный сын Карлыги Садык, капитан полиции в запасе Ерлан Оралбаев в 2014 году скоропостижно скончался от сердечного приступа.

«У Ерлана было множество планов на жизнь, как в семье, так и в работе, но судьба распорядилась по своему, в 33-летнем возрасте забрав у меня единственную опору», - с горечью вспоминает Карлыга Алпысбайкызы.

Надо признать, что нелегко дались эти январские бураны, ветра и снегопады. Особенно пожилым одиноким людям, которые живут в частных домах, а если эти пожилые люди ещё и инвалиды, то вдвойне тяжело. Так вот, такая беда приключилась и с Карлыгой Алпысбайкызы. После метели она даже не смогла открыть входную дверь из-за выпавшего снега, сходить за водой и продуктами. Оказавшись в снежном плену, пенсионерка не знала, как быть дальше. И в этот момент именно у ее дверей оказались полицейские, расчистили двор, помогли выбраться из снежного завала.

«Наконец выйдя из дома, увидев свой двор, я была в шоке! От такой помощи полицейских даже заплакала. Как говорится не дорог подарок, как внимание», - пишет в своём письме благодарности Карлыга Алпысбайкызы.

А также мать погибшего полицейского выражает особую благодарность начальнику ОП Каркаралинского района полковнику полиции Токишеву Кайрату Нурманулы за привлечение полицейских к работе, и лично полицейским майору полиции Какибаеву Даулету, старшему лейтенанту полиции Рашит Абай, лейтенанту полиции Капбас Азамат, старшему сержанту полиции Бейсенаеву Нурсултану и сержанту полиции Бимарденову Жандосу, и желает им крепкого здоровья, счастья и успехов в нелёгкой работе.