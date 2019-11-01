+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 10 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Матери-одиночке помогли сотрудники СОБРа в Караганде

1 Ноября 2019 20:12
Поделиться:
Матери-одиночке помогли сотрудники СОБРа в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские стражи порядка оказали помощь неполной семье, в которой воспитываются трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Бесплатно будут посещать теннисный центр дети из малообеспеченных семей в Петропавловске
Жительница ЗКО открыла благотворительные центры для 170 особых детей Новый благотворительный проект запустили в Алматы Более 1500 жителей и гостей столицы приняли участие в благотворительном забеге «Адал Жүрек»

Карагандинские полицейские посетили неполную семью, проживающую в селе Рабочий Октябрьского района. Уже несколько лет Джапарова Айнур одна воспитывает троих детей. На сегодняшний день женщина нуждается в помощи и не может приобрести уголь.

Узнав о социально-бытовых проблемах, с которыми столкнулась мать-одиночка, сотрудники специального отряда быстрого реагирования приняли решение оказать женщине материальную помощь в трудный период. Стражи порядка приобрели для семьи продукты питания, а также приобрели и занесли уголь, привезли и заготовили дрова на зиму, починили кровлю в сарае и убрались во дворе.



«Инициативу помочь этой семье мы поддержали единогласно. Буквально за один день собрали необходимые денежные средства и купили продукты первой необходимости. Мы призываем всех, кто имеет возможность, оказать помощь таким семьям, не оставаться в стороне от чужих проблем», - рассказал старший инспектор Специального отряда быстрого реагирования капитан полиции Нургалиев Марат.


В свою очередь, мать-одиночка выразила огромную благодарность и добрые пожелания в адрес полицейских.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Благотворительность, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив