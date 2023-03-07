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Матерей полицейских наградили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Марта 2023, 22:30
Матерей полицейских наградили в СКО Фото: пресс-службы департамента полиции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов встретился с жёнами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, матерями женщин-сотрудниц и теми, у кого несколько сыновей несут службу в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, А. Кабдулдинов вручил женщинам цветы и благодарственные письма.

Одна из них — пенсионерка Калампыр Ибраева, бывший педагог из Тайыншинского района. Её супруг Маули служил в ГАИ, погиб в 1999-м году в возрасте 44 лет. Из четверых сыновей трое работают в полиции. Один из них – Ерлан Ибраев - два года назад получил медаль «Ерлігі үшін» из рук Президента РК Касым-Жомарта Токаева за спасение человека при пожаре.

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У пенсионерки Зейнезайып Абишевой из района М.Жумабаева старший сын Саян с 2017-го года — пенсионер органов внутренних дел. Продолжают службу сын Ерген и внук Жалгас.

По стопам бывшего следователя Кульбарам Бакеновой пошла дочь Диана. Она работает в следственном отделе управления полиции Петропавловска.

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Северо-Казахстанская область   МВД РК  
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