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    01:30, 07 Март 2022 | GMT +6

    Матерей полицейских наградили медалями в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Атырауской области вручили медали «Мать офицера», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Оразбаев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, вручил медали матерям полицейских.

    «С весенним праздником Международным женским днем вас, дорогие мамы! От всей души поздравляю вас с наградой и хочу поблагодарить за воспитание сыновей, дочерей - настоящих офицеров и защитников Родины, достойных граждан Казахстана», – сказал начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Оразбаев на торжественном мероприятии.

    Наша справка. Награда вручается матерям, чьи сыновья и дочери достойно несут службу в рядах полиции. На медали изображен офицер, который дарит цветы матери, и надпись «Мать офицера».


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Общество Правоохранительные органы
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