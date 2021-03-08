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    21:06, 07 Март 2021 | GMT +6

    Матерей и жён погибших сотрудников полиции поздравил с 8 марта начальник ДП Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Матерей и жён погибших при исполнении служебных обязянностей полицейских посетил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин. Глава ведомства поздравил женщин с наступающим праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии Международного женского дня начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин навестил Людмилу Николаевну Елизарову. Она мать следователя Юго-Восточного отдела полиции Натальи Елизаровой, погибшей в 2000 году при исполнении служебных обязанностей. Во время осмотра места происшествия на нее совершил наезд водитель легкового автомобиля. Наталье тогда было всего двадцать один год.

    «Ваша дочь внесла достойный вклад в дело борьбы с преступностью. Рад, что она являлась нашим сотрудником. Поздравляю вас с наступающим праздником, и позвольте вручить наши скромные подарки», - сказал начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин, передав Людмиле Николаевне букет цветов, грамоту и подарочный набор.




    «Большое спасибо! Вы молодцы – помните о дочери, не забываете меня. Быстро отзываетесь на мои просьбы, всегда помогаете», - говорит пенсионерка.

    Также начальник Департамента области побывал у Кызылгуль Муханбетчиной - супруги старшего лейтенанта полиции Рустема Байжумартова, скончавшегося в прошлом году от тяжелой болезни. Приказом министра внутренних дел РК он посмертно награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін». У погибшего сотрудника остались дочь и сын.

    «Мы не забудем нашего коллегу, который двадцать лет проработал в органах внутренних дел. Поздравляю вас с наступающим днем 8 марта. Благополучия и добра», - пожелал Ерлан Файзуллин.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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