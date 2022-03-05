Матерей и жён погибших при исполнении полицейских поздравили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Костанае в канун международного женского дня 8 марта поздравили матерей и жен сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Костанайской области чествовали женщин-ветеранов органов внутренних дел и вдов погибших сотрудников. Коллеги для женщин-полицейских организовал и праздничный концерт.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков торжественно поздравил и вручил награды.

«В нашей стране всегда большое внимание уделяется интересам семьи и женщин. Государственная политика направлена на расширение прав и возможностей казахстанских женщин, защиту материнства и детства, поддержку института семьи. В начале января Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о концепции «Нового Казахстана», в которой главным фактором становится перезагрузка общественных ценностей, продолжение системных реформ, укрепление созидательного мотива, преодоление всевозможных разломов в обществе. Во всех этих процессах большая роль отведена женщинам», - отметил глава ведомства.

В праздник отмечены также женщины - ветераны органов внутренних. Среди них Сауле Евдокимова, Мария Валиева, Рауза Мартыненко, Любовь Посохова. За активное участие в воспитании молодого поколения им вручены благодарственные письма.

Не остались без внимания вдовы, матери и супруги, погибших при исполнении служебного долга - мама Замзагуль Калиева и супруга Молдир погибшего Дархана Базарбаева, Валентина Оспанова - вдова участкового Токсамбая Оспанова, Инна Досымханова, - вдова Медета Досымханова и другие получили цветы и подарки.

Почетной грамотой министра внутренних дел награждена майор полиции Гульмира Саутбаева. Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» отмечена полковник Людмила Гарашова.

Мужчины департамента подготовили собственными силами в честь праздника замечательный концерт. Особые овации присутствующих вызвали выступления детей стражей порядка. Награждения, поздравления, музыкальные номера, розыгрыш призов – создали поистине весеннее настроение.



