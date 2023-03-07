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Матерей и вдов погибших при исполнении долга полицейских чествовали в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Марта 2023, 17:13
Матерей и вдов погибших при исполнении долга полицейских чествовали в Костанае Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Памятные подарки и благодарственные письма вручил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков матерям и вдовам сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди них Замзагуль Калиева и Молдир Базарбаева - мама и супруга полицейского Дархана Базарбаева, Инна Досымханова — супруга начальника отделения криминальной полиции ОП района имени Б. Майлина, погибшего в 2009 году Медета Досымханова.

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«От себя и всего коллектива департамента поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником. Международный женский день – это прекрасный повод еще раз выразить чувства признательности и благодарности всем вам – заботливым матерям и супругам, дочерям и подругам, бабушкам и сестрам, коллегам и друзьям. Это неповторимый праздник женственности, красоты и обновления», - отметил Ерлан Омарбеков.

Не остались без внимания и ветераны органов внутренних дел, им были вручены благодарственные письма.

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Также за сотрудничество в вопросах правопорядка медалями «Қазақстан полициясына 30 жыл» награждены председатель Альянса женских сил Римма Бектурганова, уполномоченный по правам детей Костанайской области Арайлым Аманкулова и старший инспектор управления местной полицейской службы Ботагоз Откульбаева.

Перед приглашенными выступили в ходе праздничного концерта как сотрудники полиции, так и приглашенные коллективы.


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