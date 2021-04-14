Матчи сборных Аргентины и Казахстана по теннису покажут на телеканале «Qazsport»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матчи сборных Аргентины и Казахстана по теннису покажут в прямом эфире на телеканале «Qazsport». Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Федерации, национальная женская сборная Казахстана продолжает подготовку к предстоящему матчу плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг против Аргентины.

Капитан Ярослава Шведова прокомментировала пресс-службе ФТК подготовку команды к ответственным и важным играм.

«Благодаря сплочённости и очень дружной атмосфере, мы чувствуем себя, как команда, превосходно. Наши девочки прекрасно понимают, что в командных соревнованиях не всегда ведущую роль играет высокий рейтинг, потому что практика показала, что и игроки с низким рейтингом побеждают соперников из ТОП-10 или 20. Так что мы готовимся, не расслабляемся, ни в коем случае не допускаем мыслей о недооценке соперника. На каждый поединок будем настраиваться отдельно и выкладываться на все 100%. Если говорить о преимуществах аргентинок над нами, то, я бы выделила две. Первое - их лидер Надя Подороска. Она в прошлом году показала хороший результат, пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 2019 году на Панамериканских играх ей удалось завоевать золотую медаль и квалифицироваться на Олимпийские игры. Она – отличный грунтовый игрок, это ее любимое покрытие. Второе – Аргентина будет играть дома. Это здесь всех вдохновляет, заводит, здесь все будут мощно поддерживать. Мы знаем, как в любых видах спорта сине-белые болеют за свою сборную. К сожалению, во время жребия фортуна пока что отворачивается от нас, нам еще не удалось сыграть дома такой стыковой матч. Мы на выезде уже с кем только не играли - против Франции, Канады, Великобритании, Бельгии, где мы уступали и были такие мысли: если бы мы играли дома, то наверняка победили. Домашние стены в большинстве случаев помогают и вдохновляют. Яркий пример - наша мужская сборная, которая дома сыграла массу важных матчей и почти во всех победила, а ребята творили чудеса на кортах. Задача перед нашей командой одна – побеждать и идти дальше!», - сказала она.

Матчи сборных Аргентины и Казахстана в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport»: 16 апреля начало игр в 20:00; 17 апреля начало игр в 19:30 по времени Нур-Султана.