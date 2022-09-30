Матчи сборной Казахстана в Лиге наций посетили более 85 тысяч зрителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Матчи сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА посетили 85 301 зритель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Матч против сборной Азербайджана в Астане собрал 19 823 зрителя. Гостевой матч в Трнаве против сборной Словакии посетили 4 146 зрителей. Матч против сборной Беларуси в сербском Нови Саде прошел без зрителей. Ответный матч против Словакии в Астане собрал 28 745 зрителей.

В сентябрьских играх был побит рекорд посещаемости сборной Казахстана в домашних матчах. 29 637 зрителей посетили матч против Беларуси. Гостевой матч против Азербайджана в Баку собрал всего 2 950 зрителей.













Фото: kazfootball.kz