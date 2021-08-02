Матчи Кубка Казахстана по хоккею перенесены из Алматы в другие города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и усилением карантинных мер в Алматы было принято решение перенести розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею в другие города и изменить его структуру. Также изменены даты проведения матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Встречи предварительного раунда предстоящего турнира с 20 по 23 августа примут Караганда («Караганды-Арена»), Кокшетау (ДС «Бурабай») и Нур-Султан («Барыс-Арена»). Далее борьбу за трофей продолжат победители групп, а также коллектив, показавший лучший результат из числа занявших вторые места.

Финальная часть соревнований пройдёт в шахтёрской столице Казахстана. Полуфиналы запланированы на 25 августа. Решающий поединок Кубка состоится 26 августа.