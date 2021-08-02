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    14:16, 02 Август 2021 | GMT +6

    Матчи Кубка Казахстана по хоккею перенесены из Алматы в другие города

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и усилением карантинных мер в Алматы было принято решение перенести розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею в другие города и изменить его структуру. Также изменены даты проведения матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Встречи предварительного раунда предстоящего турнира с 20 по 23 августа примут Караганда («Караганды-Арена»), Кокшетау (ДС «Бурабай») и Нур-Султан («Барыс-Арена»). Далее борьбу за трофей продолжат победители групп, а также коллектив, показавший лучший результат из числа занявших вторые места.

    Финальная часть соревнований пройдёт в шахтёрской столице Казахстана. Полуфиналы запланированы на 25 августа. Решающий поединок Кубка состоится 26 августа.


    Теги:
    Спорт Хоккей Алматы
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