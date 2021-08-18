+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Матчи четвертьфинала Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове

18 Августа 2021 13:19
Поделиться:
Матчи четвертьфинала Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертьфинальные игры Кубка Казахстана начнутся в память об Амангельды Сейтханове. К такому решению пришла Профессиональная футбольная лига Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Коммунальные тарифы для населения резко не вырастут – Комитет естественных монополий
159 столичных организаций вошли в список лидеров «Ashyq» Более 400 млн тенге вернут казахстанцам за отопление Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах в США

Помимо матча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК», который состоится сегодня, 18 августа, четыре игры 1/4 финала также начнутся с минуты молчания.

Напомним, 16 августа скончался известный журналист, спортивный комментатор Амангельды Сейтхан. Глава государства выразил соболезнования родным известного журналиста.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Память   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Коммунальные тарифы для населения резко не вырастут – Комитет естественных монополий
159 столичных организаций вошли в список лидеров «Ashyq»
Более 400 млн тенге вернут казахстанцам за отопление
Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах в США
Популярное
1 Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
2 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
3 При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
4 Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
5 Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности
6 Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
Читайте также
Соседи и пожарные вытащили детей из огня в Риддере
Более 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности
Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив