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Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане

19 Января 2023, 21:03
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).

Ян Непомнящий – российский гроссмейстер по шахматам, один из претендентов на мировое первенство. Дин Лижэнь - сильнейший гроссмейстер Китая.

Призовой фонд матча составит 2 млн евро.

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим.

Ранее сообщалось, что Казахстанская федерация шахмат направила два предложения в FIDE: по организации матча, посвященного мировому первенству и шахматной олимпиаде среди детей. За статус организаторов матча между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем Казахстан боролся с Аргентиной.


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