Матч Яна Непомнящего и Дина Лижэня за шахматную корону пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира ФИДЕ 2023 года должен состояться в Астане с 7 апреля по 1 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Новый чемпион мира будет коронован, поскольку Ян Непомнящий и Дин Лижэнь будут сражаться за трон, оставшийся вакантным после ухода Магнуса Карлсена.

Призовой фонд составит 2 миллиона, из которых 60% достанется победителю и 40% – занявшему второе место.

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил, что не будет защищать свой титул чемпиона мира по классическим видам спорта против своего соперника Яна Непомнящего. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов, получил неожиданную возможность сыграть за наивысшее признание в шахматном мире.

Без действующего чемпиона и двух претендентов турнир обещает стать одним из самых захватывающих и открытых чемпионатов за последнее время, поскольку ни один из них не является явным фаворитом.

Астана станет свидетелем исторического события, поскольку будет коронован новый чемпион мира. По этому случаю ФИДЕ собрала внушительную команду комментаторов во главе с восьмикратной чемпионкой США среди женщин Ириной Круш. В первых четырех играх к ней присоединится пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд. Начиная с пятой игры, сокомментатором Ирины будет Даниил Дубов, один из самых креативных гроссмейстеров современности.

Матч состоится в элегантном отеле St. Regis Astana. Титульный матч в Астане снова будет сыгран как лучший из 14 партий, с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут - на следующие 20 ходов, а затем 15 минут - на оставшуюся часть игры с шагом 30 секунд на ход, начиная с 61 хода. В случае ничьей чемпион будет определен в плей-офф по быстрым шахматам.