14 Июля 2022 22:08

Матч «Тобола» вошел в топ-3 самых посещаемых в Лиге чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 95 тыс. болельщиков наблюдали за ответными играми первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Наибольшее число фанатов посетили матч между азербайджанским «Карабахом» и польским «Лехом» в Баку. Игру посмотрели 27 652 болельщика.

На втором месте находится матч «Динамо» (Батуми, Грузия) — «Слован» (Братислава, Словакия), который посмотрели 20 022 зрителя. На третьем месте — матч «Ференцварош» (Венгрия) — «Тобол» (Казахстан) — 17 347 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Тобол» уступил «Ференцварошу» со счетом 1:5 и вылетел из Лиги чемпионов.









Фото: sports.kz