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Матч «Тобола» с «Ференцварошом» будут транслировать на костанайском стадионе
13 Июля 2022 16:54

Матч «Тобола» с «Ференцварошом» будут транслировать на костанайском стадионе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Костанайцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию ответного матча футбольного клуба «Тобол» с венгерским клубом «Ференцварошом» на центральном стадионе. Матч состоится сегодня в Будапеште, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Футбольный клуб «Тобол» и администрация Центрального стадиона организуют онлайн-трансляцию матча с «Ференцварошом». Приходите на стадион за час до начала игры – в 23:00. Начало матча – в 00:00», - сообщили в пресс-службе костанайского клуба.

Вход для зрителей и болельщиков - свободный. Первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретились чемпион Казахстана «Тобол» и чемпион Венгрии «Ференцварош», состоялся 6 июня.

Матч закончился со счетом 0:0.



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Автор:
Корреспондент
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