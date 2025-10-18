Матч с «Реал Мадрид» и спортивные достижения — пример контента, близкого казахстанцам по духу — сенатор
С начала 2025 года интернет-мониторинг в Казахстане выявил 96 730 правонарушающих материалов. Об этом сообщила сенатор Айгуль Капбарова, выступая на заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее данным, доступ к 25 689 ресурсам был ограничен, а по 71 041 материалу направлено 3 437 уведомлений об удалении.
По словам сенатора, сегодня основной фокус делается на правовом контроле и регулировании контента, однако этого недостаточно.
— Это понятно, потому что угроз много — фейковые новости, внешнее влияние, трансграничное медиа-давление. Но реагирование на угрозы — это не долгосрочное решение. Главная цель национальной информационной политики — не только защищаться, но и предлагать собственные идеи, образы и культурные модели. Проще говоря, нам нужно четко говорить не только против чего мы, но и за что мы, — сказала она.
Капбарова подчеркнула, что через цифровые платформы и социальные сети можно доносить национальную идею до молодежи — через казахоязычные подкасты, веб-сериалы, видеоролики и инфографику.
Сенатор привела примеры международного опыта:
США продвигают идеи «свободы» через Голливуд и Netflix;
Южная Корея с помощью стратегии K-content превратила культуру в глобальный бренд (BTS, «Игра в кальмара»);
Франция требует, чтобы не менее 30% контента на стриминговых платформах было на французском языке;
Турция усиливает национальный нарратив через исторические сериалы; • Китай создал собственную цифровую экосистему — WeChat, Douyin, Bilibili.
— Молодежь черпает информацию из соцсетей, но мы пока не сумели предложить в этих средах свой национальный код, — подчеркнула Капбарова.
По ее словам, в Казахстане формируется инфраструктура национального контента: растет доля государственного языка, развивается креативная индустрия, появляются новые казахоязычные проекты. Однако по качеству, охвату и доступности все еще остаются пробелы.
— Молодежь проявляет интерес к национальному контенту. Например, матч казахстанского вратаря с Реал Мадрид или спортивные достижения вызывают интерес у народа как духовный контент. Это показывает: казахстанцы хотят видеть себя, свою историю и своих героев, — сказала сенатор.
Ранее сообщалось, что наказывать за противоправный контент в Казахстане будут только по решению суда.