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    20:47, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Матч сборных Украины и Казахстана по футболу может пройти со зрителями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к властям Львова с просьбой разрешить болельщикам посетить два матча сборной Украины в отборе на Чемпионат мира -2022 против Финляндии и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Ассоциация просит разрешить заполнить «Арену Львов» на 30% от общей вместимости — около 10 500 зрителей.

    Матчи против Финляндии и Казахстана состоятся 28 и 31 марта.

    В прошлом году только две встречи сборной Украины прошли со зрителями — против Германии (1:2) и Испании (1:0), оба матча состоялись в Киеве.

    Напомним, Чемпионат мира по футболу состоится в 2022 году — это 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу.


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