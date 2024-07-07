Матч сборных Нидерландов и Турции: за кого болеют этнические турки в европейской стране

Сегодня впервые на «Евро-2024» встретятся футбольные сборные Турции и Нидерландов, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Матч планирует посетить президент Турции Реджеп Эрдоган. К возможному обострению отношений между болельщиками готовятся и в самих Нидерландах, где турецкая община является одной из крупных.

В интервью изданию «Dunchnews», житель города Амстердама Мухаммед Гюрен (20 лет) рассказывает, что родился в Нидерландах, но его семья родом из Измира (Турция). М.Гюрен как и многие турки в Нидерландах имеет как нидерландское, так и турецкое гражданство.

Однако в субботу, перед четвертьфинальным матчем Кубка Европы УЕФА между Турцией и Нидерландами, М.Гюрен говорит, что будет болеть за свою «родную команду — Турцию».

- Это моя этническая принадлежность, и я чувствую себя теплее к этой стороне. Чувствую себя больше турком, чем нидерландцем. Я не считаю себя нидерландцем, но я гражданин Нидерландов. Вся моя семья — турки, - говорит он

Если бы Турция не играла с Нидерландами, говорит М.Гюрен, он бы болел за нидерландцев. «Но поскольку они играют, я болею за Турцию. Но тяжело, когда они встречаются друг с другом».

Для многих в большой турецкой общине Нидерландов это матч между двумя «близкими» командами.

- Не могу проиграть, потому что я за обе сторон, — говорит 60-летний владелец табачного магазина Тунджай, который приехал в Нидерланды из Газиантепа (Турция), когда ему было семь лет, и имеет двойное гражданство.

Он говорит, что у него нет конфликта и он решит во время игры за кого болеть. Обычно он выбирает сторону, которая играет лучше.

- Если победит Турция, я буду с флагом в западной части Амстердама, но если победят Нидерланды, то я тоже буду праздновать, - говорит Тунджай.

Другой этнический турок Джон (24 года) отметил, что его семья из Йозгата (Турция), хотя он родился в Нидерландах. Он говорит, что в Турции люди не считают его турком, а в Нидерландах люди не считают его голландцем. Но он считает себя и тем, и другим.

- Я в выигрышной ситуации. Если победит Турция, то я буду «toeteren», а если победят голландцы, то буду потягивать вино, — говорит он. Под «toeteren» он подразумевает бурное празднование, в том числе громкий сигнал автомобильным гудком, что является широкой практикой в ​​турецкой общине по случаю победы спортсменов.

«Если победит Турция, вы услышите множество гудков!» — соглашается Гурен, особенно в амстердамском районе Нью-Вест. «Это означает счастье для турок. Это будет весело».

После победы Турции над Австрией со счетом 2:1 в начале этой недели многие болельщики вышли на улицы, сигналя и размахивая флагами, а площадь в Амстердаме в районе Ньив-Вест была настолько загружена, что туда стало невозможно добраться на машине.

Полиция г.Амстердам не комментирует принимаемые меры безопасности, сообщив DutchNews только, что они будут следить за безопасностью, как обычно.

- Мы всегда принимаем как видимые, так и невидимые меры. В таких случаях мы обычно работаем на основе информации. Это означает, что меры зависят от информации, собранной за несколько дней до матча, — сказал представитель полиции.

Председатель Турецкой федерации Нидерландов (TFN) Мурат Гедик выражает надежду, что ситуация останется спокойной, если победит Турция.

- Лично я не против того, чтобы турки сигналили в машинах на улицах. Я пойму, если люди будут сходить с ума от радости, — сказал он.

Он попросил турецких болельщиков праздновать «с энтузиазмом, но скромно» и призвал турецких нидерландцев «вести себя достойно» в случае проигрыша.